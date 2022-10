Incendio a Roma | a fuoco alcuni motorini davanti a Termini | fiamme arrivate fino a un déhor – Video

...nuvola di fumo denso e nero si è sprigionata in una strada accanto alla stazione Termini a. ... squadre dei vigili del fuoco e molte ambulanze temendo che si fosse sviluppato un grandein ...Spento dai Vigili del Fuoco l'in via Marsala, a pochi passi dalla Stazione Termini di, che aveva destato allarme per la grande nube di fumo prodotta. Coinvolti 11 motocicli, annerita ma senza ulteriori danni la ...Grosso incendio accanto alla stazione Termini di Roma: distrutti 10 motorini, un’intossicata dalla nube di fumo Un incendio è divampato di fronte all’entrata laterale della stazione Termini di Roma in ...Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, 7 ottobre, in via Marsala a Roma, di fronte a uno degli ingressi laterali della stazione Termini ...