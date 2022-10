Ganna | assalto al record dell' ora | ' Posso scrivere la storia | mi basta un metro in più'

Filippo, ieri arrivato come l'allenatore Dario Cioni a Grenchen dove domani alle 20 tenterà l'al record dell'Ora (55,548 km: è del suo 'ingegnere' Dan Bigham), è così: il noi prima dell'...Escludendo Moser per questi motivi, l'ultimo italiano ad aver battuto il record dell'ora è stato Ercole Baldini a Milano nel 1956;potrebbe riportare quindi nel nostro Paese il premio ed è ...Obre sarà una giornata a trazione completamente ciclistica. Dopo il Giro di Lombardia, gli occhi di tutti gli appassionati si volteranno verso il velodromo di Grenchen, in Svizzera, dove Filippo Ganna ...Ieri abbiamo scoperto la bici con cui sabato Filippo Ganna andrà all'assalto del record dell'ora, oggi vi sveliamo come si sta allenando in vista del grande appuntamento… Leggi ...