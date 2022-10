Triathlon | le World Series 2022 sbarcano a Cagliari Al Poetto sarà grande spettacolo

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Siamo ufficialmente ai nastri di partenza dell’attesissimo appuntamento di, valevole per ledi. Il massimo circuito mondiale sbarca sulla spiaggia delper una giornata tutta da vivere. Sabato 8 ottobre, infatti, vedremo le prove individuali, portando in auge questa splendida località della Sardegna. Per l’Italia vedremo al via Michele Sarzilla e Gianluca Pozzatti tra gli uomini, mentre nel comparto femminile saranno in azione Verena Steinhauser e Bianca Seregni. I nomi dei favoriti, invece, saranno numerosi. Attenzione, come sempre, ai francesi Léo Bergere, Tom Richard, Dorian Coninx e Pierre Le Corre, quindi allo spagnolo Antonio Serrat Seoane, al belga Jelle Geens e al magiaro Bence Bicsak. Tra le donne si annuncia il classico scontro ad ...