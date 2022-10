GF Vip 7 | spunta il nome del vincitore | incredibile spoiler

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Una clamorosa indiscrezione dell’ultima ora vedrebbe in rete giù ildi chi si aggiudicherà questo GF Vip 7: non ci sono più dubbi.una clamorosa indiscrezione nell’ultima ora secondo il quale in rete si darebbe subito per scontato la vittoria del GF Vip da parte della concorrente più amata. Scopriamo quindi le ultime notizie sul reality show. Chi si aggiudicherà questa edizione del reality show (Via Screenshot)Sono diversi i colpi di scena durante questa edizione del Grande Fratello Vip. Infatti dopo il caso Marco Bellavia, adesso èto fuori anche il prossimodel reality show. Infatti in molti sono pronti a mettere la mano sul fuoco sul successo di Antonella Fiordelisi. L’ex schermitrice è già finita in tra gli hashtag e i thread in tendenza con una moltitudine di elogi, ...