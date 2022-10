Vaso tianqiuping supera di 4mila volte la stima

(Di martedì 4 ottobre 2022) Impressionante l’esito di un’asta a Fontainebleu in cui uncinese è venduto ail valoreto. Il lotto era in catalogo a 2mila €, ma alcuni offerenti orientali hanno fatto balzare il prezzo a 7,7 milioni. Gli etori hanno ritenuto che il pezzo fosse più antico di 200 anni di quanto

Asta record a Fontainebleau, in Francia, per uncinese. L'oggetto di porcellana dal collo cilindrico di 54 centimetri, decorato di blu e bianco, è stato quotato a 7,7 milioni di euro, che salgono a 9,1 con le spese. Una cifra ...Uncinesequotato a 7,7 milioni di euro, che salgono a 9,1 con le spese. Un record, almeno in Francia, per l'oggetto di porcellana dal collo cilindrico, appena 54 centimetri, decorato di ... Asta, gli esperti: "Vale meno di 2000 euro". Vaso cinese battuto oltre 9 milioni - MetroNews Gli esperti lo avevano valutato tra i 1500 e i 2.000 euro. Ma il vaso cinese, apparentemente comune, è stato venduto all’asta in Francia per 9 milioni e 121mila euro, con una frenesia di offerte che l ...Si tratta di un piccolo pezzo da 54 centimetri acquistato da un privato che vorrebbe cederlo a un importante museo di Pechino. Restano dubbi ...