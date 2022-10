La vita e la carriera di Emanuele Salce (Di martedì 4 ottobre 2022) Emanuele Salce, 56 anni, è un attore e un regista di film, documentari e opere teatrali. Figlio d'arte, il padre era Luciano Salce, anch'egli noto regista. Emanuele Salce: attore, regista e figlio d’arte su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 4 ottobre 2022), 56 anni, è un attore e un regista di film, documentari e opere teatrali. Figlio d'arte, il padre era Luciano, anch'egli noto regista.: attore, regista e figlio d’arte su Donne Magazine.

GoalItalia : Goal di Anguissa nei primi otto anni di carriera: 2?? Goal di Anguissa da quando è arrivato a Napoli: 3?? Non prop… - CalellaMichela : RT @sonononnalucia: Viene lì ogni giorno e si sdraia per alcune ore. Poi va da qualche parte e torna il giorno dopo! È ora che ci rendiamo… - Valenti50094513 : RT @Queen_MR93: È stata sacrificata Ginevra perché non aveva una carriera come Wilma, Charlie, Gegia… il furore del popolo è stato debitame… - lightning908 : Voglio dire una cosa.Cercare di rovinare la carriera di una ragazza/o per degli errori commessi nella casa del gfvi… - ALBiNA64972872 : RT @Queen_MR93: È stata sacrificata Ginevra perché non aveva una carriera come Wilma, Charlie, Gegia… il furore del popolo è stato debitame… -