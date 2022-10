Corea del Nord, Kim e i missili: numeri, precedenti e paure (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ancora una provocazione dalla Corea del Nord, mentre crescono i timori per i preparativi di un possibile test nucleare, che sarebbe il settimo nella storia della Corea del Nord, il primo dal settembre 2017. Pyongyang ha lanciato verso il Giappone un missile balistico a raggio intermedio (Irbm) da Mupyong-ri nella provincia settentrionale NordCoreana di Jagang, il primo lancio di un Irbm in otto mesi, come sottolinea l’agenzia sudCoreana Yonhap. Si tratta, evidenzia la giapponese Kyodo, del quinto lancio in dieci giorni con Pyongyang che ha intensificato le provocazioni dopo la visita della vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, in Corea del Sud e nella zona smilitarizzata al confine tra le due Coree. La Bbc scrive di quella ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ancora una provocazione dalladel, mentre crescono i timori per i preparativi di un possibile test nucleare, che sarebbe il settimo nella storia delladel, il primo dal settembre 2017. Pyongyang ha lanciato verso il Giappone un missile balistico a raggio intermedio (Irbm) da Mupyong-ri nella provincia settentrionalena di Jagang, il primo lancio di un Irbm in otto mesi, come sottolinea l’agenzia sudna Yonhap. Si tratta, evidenzia la giapponese Kyodo, del quinto lancio in dieci giorni con Pyongyang che ha intensificato le provocazioni dopo la visita della vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, indel Sud e nella zona smilitarizzata al confine tra le due Coree. La Bbc scrive di quella ...

