Ajax-Napoli, Di Lorenzo firma il vantaggio: gol di testa e 2-1 (VIDEO) (Di martedì 4 ottobre 2022) Il Napoli passa in vantaggio contro l’Ajax nella terza giornata di Champions League. Ad Amsterdam ci pensa Giovanni Di Lorenzo a completare la rimonta azzurra contro gli olandesi: dopo il gol di Kudus, è arrivato il pareggio di Raspadori. Un colpo di testa da angolo del terzino della Nazionale regala il vantaggio a Spalletti. L’esultanza, sfrenata, del terzino è con la panchina. Il Napoli può sorridere. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022) Ilpassa incontro l’nella terza giornata di Champions League. Ad Amsterdam ci pensa Giovanni Dia completare la rimonta azzurra contro gli olandesi: dopo il gol di Kudus, è arrivato il pareggio di Raspadori. Un colpo dida angolo del terzino della Nazionale regala ila Spalletti. L’esultanza, sfrenata, del terzino è con la panchina. Ilpuò sorridere. SportFace.

anperillo : Magnifico #Napoli nei primi 35’, poi energie al risparmio in vista dell’#Ajax. Perfetta la gestione dei cambi di… - sscnapoli : ??? #AjaxNapoli sarà diretta dall’arbitro francese Letexier - sscnapoli : ?? #NapoliAjax, biglietti in vendita da Sabato. Diritto di prelazione e sconto del 20% per gli abbonati ?? - gides1960 : @__Mari92 Ajax nel panico; il Napoli li sta rincoglionendo - dibi970 : @midaiwnl Il Napoli quest’anno é l‘ajax -