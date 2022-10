Il Cilento e quel feudalesimo mai passato di moda

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 2 ottobre 2022) di Arturo Calabrese È unaormai consolidata, un simbolo del, un marchio di fabbrica. Non si tratta di una antica tradizione che ritorna ogni anno, un’usanza o un prodotto tipico con i quali il territorio può essere riconosciuto. È un più banale e triste, molto triste, modo di fare di tanti amministratori locali: il ringraziamento. Come già detto in un precedente editoriale, molto criticato dai diretti interessati e dai loro scudieri, nell’antica Grecia si parlava di ???????????,gesto di riverenza nei confronti del dominus, l’annullamento dell’identità del piccolo, o del popolo, nei confronti del regnante. Storicamente, ilè terra di, di ricchi possidenti che sfruttavano i contadini il cui compito era lavorare la terra del padrone senza pensare e l’unica parola ...