(Di sabato 1 ottobre 2022)1° ottobre. Il mese di settembre è giunto al capolinea,è sabato, ma nulla cambia per gli appassionati giocatori: ancheci sarà l’appuntamento con il concorso, sabato, i giocatori potranno conoscere idella combinazione vincente, in diretta liveper il concorso giornaliero. E sperare di vincere. E magari concludere bene la settimana. Il Corriere della Città, come per gli altri concorsi nazionali, seguirà le estrazioni diin diretta su questa pagina. Vi ricordiamo infatti che Il Corriere della Città segue in diretta anche le estrazioni del Million Day e del Simbolotto: il ...

CorriereCitta : VinciCasa oggi 1°ottobre 2022: ecco i numeri vincenti estratti stasera - controcampus : #VinciCasa #1Ottobre2022 ?? #Estrazione ??numeri vincenti?? - controcampus : #VinciCasa #1ottobre2022 ?? #Estrazione ??numeri vincenti?? - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto Estrazione VinciCasa sabato 1 ottobre 2022 in diretta online, ultima estrazione di oggi del… - infoitcultura : Estrazione VinciCasa di oggi 30 settembre 2022 -

E chi prende parte all'estrazione, ha il sogno di poter acquistare una casa nuova. E di certo valuterà al momento dell'acquisto numerosi fattori. L'acquisto di una casa non deve essere ...Scopriamo insieme in diretta quelli dell'estrazionedi, Venerdì 30 Settembre 2022. Aggiornando questa pagina sarà possibile scoprire l'esito della propria giocata. Estrazione ...Nel concorso Win for Life VinciCasa n° 272 di giovedì 29 settembre nessuno indovina la combinazione vincente, ma in tredici si avvicinano alla prima moneta.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...