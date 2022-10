Tu Si Que Vales 2022 | Vittorio Franchini animatore video e gallery

(Di sabato 1 ottobre 2022) Nella terza puntata di Tu Si Quedi stasera, 1 ottobre, abbiamo visto anche l’esibizione di, entrato in modo serio vestito come nel celebre film Il Corvo, poi rivelatosi unturistico, con tanto di balli di gruppo. Essendo anche stato uno dei California Dream Man, non è mancato un siparietto “sexy” con Belen. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Per Zerbi e Maria l’esibizione è stata imbarazzante. Il pubblico gli ha dato ben il 91% di NO. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione di...

Simone e Lorena, coppia con Sindrome di Down e il lieto annuncio a Tu sì2022: 'Ci sposiamo!' La nuova diretta di Tu si2022 presenta al pubblico una storia davvero bella oltre che toccante. Sul palco arrivano Simone e Lorena , due giovani ragazzi ...Harry ti presento Sally , celebre film di Rob Reiner con protagonisti Meg Ryan e Billy Crystal, è stato d'ispirazione per una gag architettata nel corso della terza puntata di Tu si. In studio si è ricreata la leggendaria scena in cui la diva hollywoodiana finge un orgasmo innanzi a Crystal in un ristorante affollato. A vestire i panni della Ryan ci ha pensato Belen ...