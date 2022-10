Red Bull gioca in difesa, Horner: “Indagini? Siamo fiduciosi” (Di sabato 1 ottobre 2022) Un fulmine a ciel sereno ha squarciato le ultimissime ore di Formula 1, con Aston Martin e Red Bull che sono indagate dalla FIA per aver sforato, ancora ipoteticamente, il Budget Cap nel Mondiale 2021, quello che ha regalato il primo titolo a Max Verstappen nell’epilogo convulso di Abu Dhabi contro Lewis Hamilton. Chris Horner e Helmut Marko sono certi della non colpevolezza della Red Bull Max Verstappen e Sergio Perez – Photo Credit: Red Bull Racing Official Twitter Account“È il primo anno che abbiamo questo nuovo regolamento, essendo nuovo si possono creare delle incomprensioni – ha detto Chris Horner, il team principal della scuderia in merito all’investigazione sul Budget Cap che vede sotto accusa anche il team austriaco da lui guidato -. La FIA sta lavorando per venirne a capo. Noi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 ottobre 2022) Un fulmine a ciel sereno ha squarciato le ultimissime ore di Formula 1, con Aston Martin e Redche sono indagate dalla FIA per aver sforato, ancora ipoteticamente, il Budget Cap nel Mondiale 2021, quello che ha regalato il primo titolo a Max Verstappen nell’epilogo convulso di Abu Dhabi contro Lewis Hamilton. Chrise Helmut Marko sono certi della non colpevolezza della RedMax Verstappen e Sergio Perez – Photo Credit: RedRacing Official Twitter Account“È il primo anno che abbiamo questo nuovo regolamento, essendo nuovo si possono creare delle incomprensioni – ha detto Chris, il team principal della scuderia in merito all’investigazione sul Budget Cap che vede sotto accusa anche il team austriaco da lui guidato -. La FIA sta lavorando per venirne a capo. Noi ...

