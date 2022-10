LIVE Giro dell’Emilia 2022 in DIRETTA: seconda ascesa al San Luca. Goossens da solo in testa ma il gruppo è in grande rimonta (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.33 L’andatura fatta da Majka ha permesso al gruppo di riprendere Bakelants e Bouchard. Rimane all’attacco il solo Goossens, che non è lontano. 15.31 Finita l’avventura di Remy Rochas. Sfortunato il francese della Cofidis che ha avuto un problema al cambio. 15.30 Goossens ha appena affrontato l’iconica Curva delle Orfanelle, il punto di maggiore pendenza della brutale salita. 15.29 Remy Rochas scatta e raggiunge rapidamente Bakelants. 15.29 Bouchard non riesce a tenere le ruote di Goossens che ora prova ad andare da solo. 15.28 Jan Bakelants resiste per ora, il suo distacco è di 35? dalla testa. 55” invece il distacco del gruppo. 15.27 Goossens e Bouchard ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33 L’andatura fatta da Majka ha permesso aldi riprendere Bakelants e Bouchard. Rimane all’attacco il, che non è lontano. 15.31 Finita l’avventura di Remy Rochas. Sfortunato il francese della Cofidis che ha avuto un problema al cambio. 15.30ha appena affrontato l’iconica Curva delle Orfanelle, il punto di maggiore pendenza della brutale salita. 15.29 Remy Rochas scatta e raggiunge rapidamente Bakelants. 15.29 Bouchard non riesce a tenere le ruote diche ora prova ad andare da. 15.28 Jan Bakelants resiste per ora, il suo distacco è di 35? dalla. 55” invece il distacco del. 15.27e Bouchard ...

