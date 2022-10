L’Inter trema | vogliono subito Barella | scambio incredibile

(Di sabato 1 ottobre 2022) Ci sono nomi che tornano spesso durante il mercato, ma anche a sessioni chiuse le trattative non si fanno attendere. Arriva la bomba dall’Inghilterra Come di consueto le big di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

RossoneroDomy : RT @Gazzetta_it: L'Inter trema per #Brozovic: attesi gli esami, rischia un mese di stop - FcInterNewsit : Prima GdS - Skriniar, c'è Parigi nell'aria: l'Inter trema, il Psg lo vuole a gennaio - MaStep92__ : RT @Gazzetta_it: L'Inter trema per #Brozovic: attesi gli esami, rischia un mese di stop -

Inter News 24

Durante la sosta per le nazionali,ha perso un elemento molto importante come Marcelo Brozovic. Ancora da definire al 100% i tempi di recupero e il rientro del centrocampista croato La sosta per le nazionali è andata in ...Skriniar, c'è Parigi nell'aria:, il PSG vuole il difensore slovacco a gennaio. Milan assediato: Chelsea e Manchester City a caccia di Leao .'attaccante portoghese vorrebbe restare, ... Brozovic, l'Inter trema: si teme stiramento ai flessori