Inter | le scelte di Inzaghi per la Roma | Dimarco più di Gosens | Mkhitaryan torna da ex Finalmente Asllani | Primapagina

Inzaghi si tiene stretto alle briglie, l'Inter è un cavallo imbizzarrito ma lui non vuole finire disarcionato. Ironia della sorte, molto del suo futuro dipenderà da José Mourinho, il miglior "fantino" degli ultimi 30 anni, da quelle parti. Domani sera, ore 18, San Siro ospiterà Inter-Roma, sfida delicata, perché potrebbe rimarginare qualche ferita o dare il via a un'emorragia preoccupante. Capiremo in fretta se la sosta avrà funzionato da connettivina o meno, ma di fatto Inzaghi si ritroverà ad affrontare una sfida così delicata con il centrocampo in emergenza: Calhanoglu è rientrato in gruppo ieri e non ha i 90' nelle gambe, Brozovic è infortunato e Gagliardini è reduce da un problema alla ...

