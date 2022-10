Calcio: Alvini 'Cremonese a Lecce con coraggio, gioco e passione' (Di sabato 1 ottobre 2022) "Vogliamo fare qualcosa di importante", dice il tecnico grigiorosso CREMONA - La Cremonese va ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e vuole provarci nello scontro diretto tra matricole a ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 ottobre 2022) "Vogliamo fare qualcosa di importante", dice il tecnico grigiorosso CREMONA - Lava ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e vuole provarci nello scontro diretto tra matricole a ...

