Bigon si dimentica di Kvaratskhelia | “Ecco chi sono i due migliori colpi in prospettiva”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 1 ottobre 2022) Una voce dal coro arriva su. L’ex direttore sportivo di Napoli e Bologna Riccardonon cita l’asso georgiano tra idel calciomercato estivo. Dati alla mano, con 4 goal in 9 presenze tra Serie A e Champions League, l’ex Dinamo Batumi ha avuto un impatto folgorante in Serie A ma dall’ex ds partenopeo non è stato inserito tra i dueacquisti estivi. Parole a sorpresa perche invece menziona i duedi Atalanta e Milan: “Da uomo mercato concentrato sullo scovare giovani talenti dico Hojlund dell’Atalanta, che inpuò essere un giocatore veramente importante. E secondo me De Ketelaere lascerà il segno”. Infine Riccardoesprime il suo parere sulla corsa scudetto e su chi vede in lotta per il ...