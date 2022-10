Bayern Monaco, incubo Covid. Kimmich e Müller positivi (Di sabato 1 ottobre 2022) Altre due positività riscontrate in casa Bayern Monaco. Nagelsmann perde due big per il Viktoria Plzen Il coronavirus torna fare la voce grossa in casa del Bayern Monaco. Dopo le positività di Neuer e Goretzka, anche Joshua Kimmich e Thomas Müller saranno costretti a osservare almeno cinque giorni di riposo forzato. I due tedeschi sono in isolamento domestico e non presentano sintomi, ma salteranno la gara di Champions League contro il Viktoria Plzen. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Altre duetà riscontrate in casa. Nagelsmann perde due big per il Viktoria Plzen Il coronavirus torna fare la voce grossa in casa del. Dopo letà di Neuer e Goretzka, anche Joshuae Thomassaranno costretti a osservare almeno cinque giorni di riposo forzato. I due tedeschi sono in isolamento domestico e non presentano sintomi, ma salteranno la gara di Champions League contro il Viktoria Plzen. L'articolo proviene da Calcio News 24.

