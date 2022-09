In Israele torna Netanyahu e il ‘fronte arabo’ si sfalda: il rischio è un governo a guida sionista (Di venerdì 30 settembre 2022) di Claudia De Martino Il prossimo 1° novembre si terranno le elezioni per la venticinquesima Knesset in Israele: le quinte in soli 3 anni. Se è probabile che esse vedranno il grande ritorno in scena di Benyamin Netanyahu – figura immortale e araba fenice della politica israeliana come Silvio Berlusconi in Italia – le prossime elezioni vedranno soprattutto un fronte disunito e litigioso nella rappresentanza politica della minoranza araba, il cui astensionismo si annuncia infatti alto (il tasso di partecipazione è ipotizzato intorno al 42%, giù da un apice del 63.5% nel 2015). Sette anni fa, i quattro principali partiti arabi ebbero la felice intuizione di unirsi in un fronte comune, denominato “Lista unita”, capace di conquistare ben 15 seggi al Parlamento israeliano nel 2020 e tuttavia, dopo quello sfoggio di forza e di unità, esse non sono state più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) di Claudia De Martino Il prossimo 1° novembre si terranno le elezioni per la venticinquesima Knesset in: le quinte in soli 3 anni. Se è probabile che esse vedranno il grande ritorno in scena di Benyamin– figura immortale e araba fenice della politica israeliana come Silvio Berlusconi in Italia – le prossime elezioni vedranno soprattutto un fronte disunito e litigioso nella rappresentanza politica della minoranza araba, il cui astensionismo si annuncia infatti alto (il tasso di partecipazione è ipotizzato intorno al 42%, giù da un apice del 63.5% nel 2015). Sette anni fa, i quattro principali partiti arabi ebbero la felice intuizione di unirsi in un fronte comune, denominato “Lista unita”, capace di conquistare ben 15 seggi al Parlamento israeliano nel 2020 e tuttavia, dopo quello sfoggio di forza e di unità, esse non sono state più ...

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Le prossime elezioni vedranno un fronte disunito e litigioso nella rappresentanza politica della minoranza araba #israele… - ilfattoblog : Le prossime elezioni vedranno un fronte disunito e litigioso nella rappresentanza politica della minoranza araba… - AidaGibira : @DSantanche @GiorgiaMeloni Questa Rula Jebril e ora di sbatterle il culo in cella, E deve pagare anche il risarcime… - Lulu79955474 : @borghi_claudio @DSantanche @GiorgiaMeloni Un motivo in piu per eliminare i finanziamenti ai mass media VERGOGNOSI… - IlGra_90 : Ogni volta che sento il none Giaele su GfVip mi torna alla mente l'ode Marzo 1821 che imparai a memoria alle medie… -