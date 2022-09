Udinese | ag Udogie | «Giuntoli lo chiese | ma…»

(Di giovedì 29 settembre 2022) Le parole dell’agente disu un retroscena di mercato: «lo, ma non era il momento adatto per chiudere» Stefano Antonelli, agente di Destinyha rivelato un retroscena sul suo assistito, rivelando di un tentato approccio del Napoli. Di seguito le sue parole a Radio Kiss Kiss. «Quest’estate ero andato nel ritiro del Napoli a Dimaro. In quella occasionemi aveva chiesto, ma quello era momento difficile. C’era un po’ di tristezza nell’ambiente, si navigava a vista, non si sapevano le reali intenzioni del presidente De Laurentiis e c’erano una serie di situazioni. Quello non era il momento adatto per chiudere quella trattativa, che in un altro momento si poteva assolutamente concludere positivamente». L'articolo proviene da Calcio News 24.

