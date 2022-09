Liguria, la proposta di FdI: sportelli “pro vita” in tutti gli ospedali in cui si pratica l’aborto (Di giovedì 29 settembre 2022) sportelli “pro vita” in ogni ospedale della Liguria in cui viene praticata l’interruzione volontaria di gravidanza. Lo prevede la proposta depositata dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia in Liguria, gli stessi al centro della discussa astensione di martedì scorso sul tema dell’aborto. La proposta di legge è stata firmata l’anno scorso da Sauro Mannucci e Veronica Russo e dal capogruppo Stefano Balleari, i consiglieri che due giorni fa hanno scelto di non esprimersi sull’ordine del giorno che impegna la giunta guidata da Giovanni Toti alla piena applicazione della legge 194 in tutta la regione. La proposta, che tra qualche settimana sarà discussa dai consiglieri liguri, prevede al punto 5.4 l’allestimento negli ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 settembre 2022)“pro” in ogni ospedale dellain cui vieneta l’interruzione volontaria di gravidanza. Lo prevede ladepositata dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia in, gli stessi al centro della discussa astensione di martedì scorso sul tema del. Ladi legge è stata firmata l’anno scorso da Sauro Mannucci e Veronica Russo e dal capogruppo Stefano Balleari, i consiglieri che due giorni fa hanno scelto di non esprimersi sull’ordine del giorno che impegna la giunta guidata da Giovanni Toti alla piena applicazione della legge 194 in tutta la regione. La, che tra qualche settimana sarà discussa dai consiglieri liguri, prevede al punto 5.4 l’allestimento negli ...

