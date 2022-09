Disastro Mediaset, succede l’impensabile: l’assurdo errore commesso non passa inosservato (Di giovedì 29 settembre 2022) La Mediaset sembra stia iniziando a ‘perdere colpi’. Nelle ultime ore sui social si è generato il caos per un errore inaspettato. Ecco cosa è successo Ormai siamo giunti nel pieno del palinsesto autunnale. Tante trasmissioni che hanno ripreso a pieno il servizio, tenendo così compagnia il pubblico italiano. Tra queste, su Canale 5, è tornato il talent show di Maria De Filippi, Amici. Come di consueto, ogni giorno sul canale della rete del Biscione viene mandato in onda il daytime. Il talent Amici, nonostante sia iniziato da poco, sta già intrattenendo milioni di telespettatori. Sono tante che le persone che ogni giorno attendono l’appuntamento del pomeriggio per scoprire quali novità siano accadute. L’errore inaspettato Il pubblico attendeva con ansia il daytime del 28 settembre per scoprire qualcosa in più sui ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 29 settembre 2022) Lasembra stia iniziando a ‘perdere colpi’. Nelle ultime ore sui social si è generato il caos per uninaspettato. Ecco cosa è successo Ormai siamo giunti nel pieno del palinsesto autunnale. Tante trasmissioni che hanno ripreso a pieno il servizio, tenendo così compagnia il pubblico italiano. Tra queste, su Canale 5, è tornato il talent show di Maria De Filippi, Amici. Come di consueto, ogni giorno sul canale della rete del Biscione viene mandato in onda il daytime. Il talent Amici, nonostante sia iniziato da poco, sta già intrattenendo milioni di telespettatori. Sono tante che le persone che ogni giorno attendono l’appuntamento del pomeriggio per scoprire quali novità siano accadute. L’inaspettato Il pubblico attendeva con ansia il daytime del 28 settembre per scoprire qualcosa in più sui ...

