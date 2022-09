(Di mercoledì 28 settembre 2022) Lepiù recenti non sono di certo sfuggite ai fan di: l’avete vista conmolto particolari? Guardate con attenzione. L’ex star di Amici è tornata a dar parlare di sé. Per questa volta le luci dei riflettori si sono accese su alcunea dir poco sorprendenti, avete visto che L'articolo, confai fanchemusica.it.

Piero66355898 : RT @PBItaliana: LORELLA BOCCIA - Piero61120950 : RT @PBItaliana: LORELLA BOCCIA - fabriziomico : Guarda un po' che le domande di spettacolo (Sotto a chi tocca, Santonastaso e Lorella Boccia) le avrei sapute tutte… - tisatfuj20203 : RT @PBItaliana: LORELLA BOCCIA - zazoomblog : Lorella Boccia con quei pantaloncini fa sognare i fan Lato B pazzesco - #Lorella #Boccia #pantaloncini -

CheMusica

Una confessione a cuore aperto, quella a cui si è lasciata andare l'amata conduttrice radiofonica nel corso di una sua intervista a Venus, programma di Italia Uno condotto da. E che, soprattutto, ha portato a galla la difficilissima infanzia che ha vissuto. Andato in onda poco più di un anno fa, Venus ha offerto la possibilità a diversi personaggi tv di ...Immagini che lasciano di stucco e che fanno il giro del mondo. Immagini che arrivano da una casa di riposo per veterani di guerra, a Taiwan , e che hanno scatenato una curiosa polemica., micro - vestito con le piume: si presenta in tv così, crolla lo studio - Guarda Lorella Boccia, con quegli slip fa sognare i fan | Immagini pazzesche Marcello Sacchetta, volto noto della nostra televisione italiana, ha potuto realizzare un suo grande sogno nel cassetto. Ecco di che cosa si tratta.Paramount+ è finalmente arrivato in Italia. Dal 15 settembre, anche nel nostro paese, arrivano oltre 8.000 ore di intrattenimento. Tra gli annunci più eclatanti le stelle ...