Guida TV | programmi di stasera | mercoledì 28 settembre 2022

(Di mercoledì 28 settembre 2022)aitv della prima serata di oggi,28.9., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Il Commissario Montalbano – La forma dell’acqua Film TV RAI2 Delitti in Paradiso Serie TV RAI3 Chi l’ha visto? Informazione RETE4 Controcorrente Attualità CANALE5 Emigratis Show ITALIA1 Trespass Film LA7 Una giornata particolare Documentario REALTIME Tailor Made – Chi ha la stoffa? Talent Show CIELO I 12 disastri di Natale Film TV8 X Factor: le audizioni Talent Show NOVE Armageddon – Giudizio finale Film first appeared on Ascolti Tv Blog.

