Dai qanat ai voli in Piper | visite all’Ucciardone e all’aula bunker | il programma de “Le vie dei Tesori”

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Prefettura, aulae ucciardone. Apre ufficialmente ilde Le vie deie questi tre luoghi, normalmente chiusi al pubblico, dove è viva la presenza dello Stato, potranno essere visitabili in occasione della sedicesima edizione del festival, che torna a Palermo dal 30 settembre al 30 ottobre. Tredella legalità come la Prefettura, che ha sede nella splendida Villa Whitaker, aperta soltanto il primo weekend, sabato 1 e domenica 2 ottobre; il carcere Ucciardone, il più antico della città, progettato dai Borboni; e l’attesa esperienza nell’aulache ospitò il Maxiprocesso. “Per ragioni di sicurezza – scrivono da Le vie deiin una nota – prescritte dalle istituzioni competenti, bisognerà affrettarsi a prenotare lein questi ...

gazzettadimilano.it

... una narrazione che prende spuntoricordi dei viaggiatori diretti al mare che trovano rifugio ... Questa gemma nascosta si trova nelQuartier nel The Pearl Qatar, e permette alle ispirazioni ...... a cominciare dalla rete idrica e dalla relativa nascita di svariati, canali sotterranei che ... la maestosa cattedrale di Palermo, il palazzo della Zisa (la residenza estiva preferitare ... World Cup Of Food, il Mondiale in Qatar è anche a tavola.