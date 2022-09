Carlo e Camilla, al via la crisi: vivono in due case diverse, la conferma impanica Londra (Di mercoledì 28 settembre 2022) La notizia nel giro di poco tempo ha fatto il giro del web. Non sarà mica un primo segnale di crisi tra Carlo e Camilla? Ora è ufficiale, la nuova coppia regnante vive in due case separate. Si potrebbe pensare che un palazzo abbia diverse stanze per il Re Carlo III e la Regina Consorte Camilla. Ma a quanto pare non sono sufficienti per loro. Foto da @from.birkhall.with.loveInfatti, i due hanno deciso di tenere le loro due case, sin fa quando sono convolati a nozze, nel lontano 2005. Una decisione che però ha lasciato l’amaro in bocca a parecchi sudditi, che si sono subito chiesti se questa decisione fosse un segnale di una possibile rottura tra il nuovo monarca e sua moglie. Carlo e Camilla: una storia al ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 28 settembre 2022) La notizia nel giro di poco tempo ha fatto il giro del web. Non sarà mica un primo segnale ditra? Ora è ufficiale, la nuova coppia regnante vive in dueseparate. Si potrebbe pensare che un palazzo abbiastanze per il ReIII e la Regina Consorte. Ma a quanto pare non sono sufficienti per loro. Foto da @from.birkhall.with.loveInfatti, i due hanno deciso di tenere le loro due, sin fa quando sono convolati a nozze, nel lontano 2005. Una decisione che però ha lasciato l’amaro in bocca a parecchi sudditi, che si sono subito chiesti se questa decisione fosse un segnale di una possibile rottura tra il nuovo monarca e sua moglie.: una storia al ...

