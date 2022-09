Stellantis - Nuove attività a Cento e Modena

baek : RT @LanciaAuto: Una città più green è una città più elegante. Per questo sono nate le prime e-bike Lancia, le biciclette elettriche in coll… - telodogratis : Gruppo Stellantis: arrivano 550 nuove assunzioni nel settore del riciclo delle auto. - StellantisBlog : RT @StellantisIT: Il comprensorio di Mirafiori a Torino, viene potenziato con la produzione di nuove #trasmissionielettrificate grazie alla… - Pomilids : RT @quattroruote: #Stellantis, l'ad Carlos #Tavares: 'Pronti ad aumentare la produzione della #Fiat500 elettrica, ma mancano componenti'. N… - Quotidianinet : Stellantis: nuove iniziative industriali in Italia -

Insomma una bella notizia per Fiat e più in generale per il gruppoche spera di ... Fiat Fiat Toro SUV: spuntanoipotesi dal web [Render]LeOpel Astra e Astra Sports Tourer hanno un aspetto dinamico e sicuro e sono anche auto molto ... Il brand dioffre un'ampia gamma di accessori di ricarica a chi preferisce guidare a ...Furgone Ducato sfonda il muro dei 7 milioni di veicoli prodotti in 41 anni di attività, dall'apertura del 1981: il nuovo record è stato raggiunto questa mattina nello stabilimento della Sevel di Atess ...MILANO (Reuters) - Stellantis (BIT: STLA) creerà nello stabilimento di Cento, in provincia di Ferrara, una business unit per la produzione di motori industriali e marini. Lo riferiscono i sindacati in ...