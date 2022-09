Skriniar Inter, futuro appeso a un filo: cosa potrebbe succedere (Di martedì 27 settembre 2022) Skriniar Inter, appeso a un filo il futuro del difensore slovacco: cosa potrebbe succedere. Le ultime notizie Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Milan Skriniar all’Inter, col PSG in agguato e l’offerta di 30 milioni a gennaio, è appeso ad un filo. IL COMMENTO – La partita attorno al futuro di Skriniar riparte adesso, con presupposti cambiati e un futuro ancora più in bilico. E qualunque sia la sua scelta, toccherà allo slovacco spiegarla poi ai tifosi Interisti: lo stesso club vuole che Milan esca prima o poi allo scoperto. Il Psg è sempre sullo stesso trespolo. Non ha mai ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 settembre 2022)a unildel difensore slovacco:. Le ultime notizie Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, ildi Milanall’, col PSG in agguato e l’offerta di 30 milioni a gennaio, èad un. IL COMMENTO – La partita attorno aldiriparte adesso, con presupposti cambiati e unancora più in bilico. E qualunque sia la sua scelta, toccherà allo slovacco spiegarla poi ai tifosiisti: lo stesso club vuole che Milan esca prima o poi allo scoperto. Il Psg è sempre sullo stesso trespolo. Non ha mai ...

Gazzetta_it : Inter-Skriniar, stallo totale per il rinnovo. E il Psg parte di nuovo all’assalto: i retroscena #calciomercato - capuanogio : ?? #Skriniar si allontana dall'#Inter: l'incontro per il rinnovo slitta a dopo la doppia sfida con il #Barcellona,… - Inter : Vittoria per ???? di @DenzelJMD2 e @Stefandevrij e per la ???? di @brozocrypto ?? Pareggio nel pomeriggio per #Skriniar e la ???? ? - CalcioNews24 : Il futuro di #Skriniar all'#Inter appeso a un filo ?? - Silvilly1 : @pap1pap Continuare a negare che marotta e tutta la dirigenza sono complici di Zhang nella distruzione dell'inter s… -