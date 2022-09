Pronostico Bitesize | Seattle Sounders vs Cincinnati – 28 09 22

Leggi su justcalcio

(Di martedì 27 settembre 2022) Sito inglese: Concorrenza: MLS Mercato: Segnano entrambe le squadre Probabilità: 4/7 @888sport Cercando di ampliare il loro buffer nelle posizioni della Final Series nelle prime ore di mercoledì,farà il viaggio a Lumen Field quando incontrerà. A partire dai padroni di casa, tornati con i piedi per terra con un display pessimo all’inizio del mese,cercherà una risposta immediata qui. Visti l’ultima volta il 17 giugno, colpiti da una sconfitta per 2-1 in trasferta a Vancouver, non c’è dubbio che isaranno felici di tornare in casa a metà settimana. Ancora con l’obiettivo di montare una carica della Final Series, gli uomini di Brian Schmetzer hanno continuato a stupire a Lumen Field. Tra cui una clamorosa vittoria per 3-0 in casa contro l’Austin prima della pausa ...