Fughe di gas da Nord Stream Il Mar Baltico ribolle Mosca accusata di sabotaggio Ma Ue garantisce | “La sicurezza non è in pericolo”

Nel video, rilasciato dalle forze armate danesi , si vedono gli effetti della fuga didal Nord Stream 1 e 2 nel Mar Baltico . I danni, da quanto si è appreso, riguardano tre linee 'offshore' . Sulle cause della perdita c'è ancora incertezza. Ieri c'era stata una prima fuga dal ...Gli alleati stanno esaminando le circostanze delledie scambiando informazioni, anche con Finlandia e Svezia ' fa sapere un funzionario dell'Alleanza Atlantica. Le condotte sorelle corrono ...BRUXELLES – Fughe di gas contemporanee su tre linee offshore stanno interessando i gasdotti Nordstream 1 e 2. “E’ impossibile in questo momento stimare la tempistica per la ripresa delle operazioni di ...COPENAGHEN. È allarme in Danimarca per il gas fuoriuscito dai gasdotti Nord Stream 1 e 2 che sta ribollendo in superficie nel mar Baltico, agitando aree di mare che vanno dai 200 ai 1.000 metri di dia ...