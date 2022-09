Colpi d’arma da fuoco contro un bar nel Napoletano (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastello di Cisterna (Na) – Questa notte, verso le 4.30, a Castello di Cisterna i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Cosimo Miccoli per Colpi d’arma da fuoco. Poco prima ignoti avevano esploso alcuni Colpi verso un frantumando la vetrata esterna. Trovate e sequestrate 5 cartucce calibro 12 trovate in strada. Indagini in corso da parte dei carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastello di Cisterna (Na) – Questa notte, verso le 4.30, a Castello di Cisterna i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Cosimo Miccoli perda. Poco prima ignoti avevano esploso alcuniverso un frantumando la vetrata esterna. Trovate e sequestrate 5 cartucce calibro 12 trovate in strada. Indagini in corso da parte dei carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

amnestyitalia : #Iran: tra le persone rimaste uccise nelle proteste dopo la morte di #MahsaAmini ci sono anche minorenni. Come Abd… - anteprima24 : ** Colpi d'arma da fuoco contro un #Bar nel Napoletano ** - TizianaAlmaVeg : RT @amnestyitalia: #Iran: tra le persone rimaste uccise nelle proteste dopo la morte di #MahsaAmini ci sono anche minorenni. Come Abdollah… - DaniaCoppo : RT @amnestyitalia: #Iran: tra le persone rimaste uccise nelle proteste dopo la morte di #MahsaAmini ci sono anche minorenni. Come Abdollah… - ottoman72215895 : RT @amnestyitalia: #Iran: tra le persone rimaste uccise nelle proteste dopo la morte di #MahsaAmini ci sono anche minorenni. Come Abdollah… -