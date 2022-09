Ucraina, arrestati duemila manifestanti in Russia - Zelensky: "Le minacce nucleari di Putin? Forse non sono più un bluff" (Di lunedì 26 settembre 2022) Il capo della Chiesa ortodossa, il patriarca Kirill, esorta i soldati di Mosca: 'Peccati lavati a chi muore in guerra, adempiendo al proprio dovere militare'. Il presidente ucraino: 'Per Putin la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 settembre 2022) Il capo della Chiesa ortodossa, il patriarca Kirill, esorta i soldati di Mosca: 'Peccati lavati a chi muore in guerra, adempiendo al proprio dovere militare'. Il presidente ucraino: 'Perla ...

amnestyitalia : Ogni persona ha il diritto di esprimere liberamente le sue opinioni e di protestare, anche nei confronti dell’aggre… - amnestyitalia : #Russia Oltre 1300 manifestanti pacifici arrestati per aver preso parte alle proteste successive alla richiesta del… - martaottaviani : Gli arrestati di questa notte sono stati oltre 1500. Quelli eleggibili sono stato arrestato direttamente #Russia #ucraina #guerra - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, arrestati duemila manifestanti in Russia | Zelensky: 'Le minacce nucleari di Putin? Forse non sono più un blu… - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, arrestati duemila manifestanti in Russia | Zelensky: 'Le minacce nucleari di Putin? Forse non sono più un blu… -