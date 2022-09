Quarantena al GF Vip 7, due concorrenti isolati dal resto del gruppo. Cosa succede ora (Di lunedì 26 settembre 2022) Gli attenti, fedeli spettatori della diretta in onda su Mediaset Extra, sul canale 55 del digitale terrestre, si sono subito accorti di quanto stava accadendo giusto qualche ora fa. Mentre chi invece segue il GF Vip 7 nelle due puntate settimanali non avrà ancora notato che in casa mancano due vip. Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis. Sono usciti di prima mattina per non farvi più ritorno. Cos’è successo alla icona delle televendite e al ragazzo, famoso solo per aver vissuto, e chi può dirlo davvero con certezza, un flirt con l’amica Taylor Mega, prima del suo coming out. Fatto sta che non c’è più traccia di Patrizia Rossetti e di Alberto De Pisis, in quel del GF Vip 7. GF Vip 7, due concorrenti in Quarantena Squalifica, emergenza, problemi di salute? No, semplicemente la giusta dose di senso civico, come stanno in tanti commentando ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 26 settembre 2022) Gli attenti, fedeli spettatori della diretta in onda su Mediaset Extra, sul canale 55 del digitale terrestre, si sono subito accorti di quanto stava accadendo giusto qualche ora fa. Mentre chi invece segue il GF Vip 7 nelle due puntate settimanali non avrà ancora notato che in casa mancano due vip. Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis. Sono usciti di prima mattina per non farvi più ritorno. Cos’è successo alla icona delle televendite e al ragazzo, famoso solo per aver vissuto, e chi può dirlo davvero con certezza, un flirt con l’amica Taylor Mega, prima del suo coming out. Fatto sta che non c’è più traccia di Patrizia Rossetti e di Alberto De Pisis, in quel del GF Vip 7. GF Vip 7, dueinSqualifica, emergenza, problemi di salute? No, semplicemente la giusta dose di senso civico, come stanno in tanti commentando ...

