Come si dice costruzione dal basso in ungherese? Si dice Raspadori (Di lunedì 26 settembre 2022) . Perché è ancora una volta Raspadori ad aver portato l’Italia in vantaggio in Ungheria al 27esimo. Grazie alla solita suicida costruzione dal basso. Un primo errore, poi un azzardato retropassaggio su cui si è fiondato Gnonto che ha anticipato il portiere, il pallone è poi finito a Raspadori che è stato freddo a controllare e a segnare. Gol alla Paolo Rossi. Già in precedenza l’Italia era andata vicina al vantaggio. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 settembre 2022) . Perché è ancora una voltaad aver portato l’Italia in vantaggio in Ungheria al 27esimo. Grazie alla solita suicidadal. Un primo errore, poi un azzardato retropassaggio su cui si è fiondato Gnonto che ha anticipato il portiere, il pallone è poi finito ache è stato freddo a controllare e a segnare. Gol alla Paolo Rossi. Già in precedenza l’Italia era andata vicina al vantaggio. L'articolo ilNapolista.

