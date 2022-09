Com’è andata nei collegi uninominali (Di lunedì 26 settembre 2022) La destra li ha vinti tutti tranne una ventina alla Camera e una decina al Senato, spartiti tra centrosinistra e M5S Leggi su ilpost (Di lunedì 26 settembre 2022) La destra li ha vinti tutti tranne una ventina alla Camera e una decina al Senato, spartiti tra centrosinistra e M5S

paoloroversi : È andata così #elezioni #exitpoll #maratonamentana - ilfoglio_it : Una cosa certa, e due assai probabili: 1. La sinistra non era mai andata così male dal 1948 a oggi 2. Salvini potre… - AngeloCiocca : 'Con l'euro lavoreremo un giorno in meno guadagnando di più' disse #Prodi. Vent'anni dopo lo possiamo dire: non è a… - Anna50732053 : #Salvini e #Meloni condividono quasi lo stesso elettorato e stavolta è andata meglio a #FDI. Matteo non sa stare in… - giogio_al_cubo : RT @ChiodiDonatella: Quando si dice 'vinca il migliore'. E poi il #migliore vince. Al #Senato, in #Toscana, per la #Lega, è andata proprio… -

Elezioni, da Meloni a Napoli a Letta a Roma: la chiusura della campagna elettorale. FOTO