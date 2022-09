Elodie | Milly Carlucci e la Littizzetto ospiti a Domenica In

Leggi su lopinionista

(Di domenica 25 settembre 2022) Nella puntata del 25 settembre spazio anche a Lino Guanciale e ai segreti della fiction Rai “Sopravvissuti” ROMA –25 settembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 3^ puntata della nuova edizione 2022/2023 diIn condotta da Mara Venier. Tanti gliin studio e in collegamento. In aperturainterverrà per presentare il cast della nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’ che prenderà il via da sabato 8 ottobre, in prima serata su Rai1, in studio alcuni dei concorrenti accompagnati dai rispettivi ballerini, oltre a Rossella Erra e Carolyn Smith, in rappresentanza della giuria di ‘Ballando con le stelle’. Lucianasarà in studio per un’intervista sulla sua carriera e per ...