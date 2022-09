"Così non ce la faccio". Toffanin in lacrime, ferma tutto a Verissimo (Di domenica 25 settembre 2022) A Verissimo va in onda forse l'intervista più difficile per Silvia Toffanin, costretta più volte a fermarsi perché ridotta in lacrime. Dalle risate, però, perché davanti a lei ci sono Pio e Amedeo, letteralmente incontenibili. I due comici pugliesi che stanno per tornare su Canale 5 con il loro show cult Emigratis, esempio di irriverenza, politicamente scorretto e cattivissimo gusto (studiato a tavolino), hanno subito preso di mira la regina del sabato pomeriggio di Mediaset, canzonandola per il suo vestito rosa: "Come le Big babol". La Toffanin cerca di scavare nel loro passato, nella loro vita al di fuori della tv: "Cosa sognavate di fare?", domanda sperando in una risposta a cuore aperto. Che arriva, fulminante: "Sognavamo di non dover lavorare, ci siamo riusciti", risponde serissimo Amedeo. E qui ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Ava in onda forse l'intervista più difficile per Silvia, costretta più volte arsi perché ridotta in. Dalle risate, però, perché davanti a lei ci sono Pio e Amedeo, letteralmente incontenibili. I due comici pugliesi che stanno per tornare su Canale 5 con il loro show cult Emigratis, esempio di irriverenza, politicamente scorretto e cattivissimo gusto (studiato a tavolino), hanno subito preso di mira la regina del sabato pomeriggio di Mediaset, canzonandola per il suo vestito rosa: "Come le Big babol". Lacerca di scavare nel loro passato, nella loro vita al di fuori della tv: "Cosa sognavate di fare?", domanda sperando in una risposta a cuore aperto. Che arriva, fulminante: "Sognavamo di non dover lavorare, ci siamo riusciti", risponde serissimo Amedeo. E qui ...

