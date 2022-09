Napoli, Kim su Giroud: “E’ un grande attaccante, per marcarlo bene serve concentrazione” (Di sabato 24 settembre 2022) In un’intervista a Star News, il difensore del Napoli, Kim Minjae, attualmente nel ritiro della Corea del Sud, ha parlato del suo approccio con il campionato italiano e del fatto di aver dovuto marcare di recente Olivier Giroud nella sfida vinta dai partenopei contro il Milan: “Per riuscire a marcarlo nel migliore dei modi bisogna tenere posizione e concentrazione per tutta la durata della partita. Giroud ha forza fisica e grandi qualità da attaccante“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) In un’intervista a Star News, il difensore del, Kim Minjae, attualmente nel ritiro della Corea del Sud, ha parlato del suo approccio con il campionato italiano e del fatto di aver dovuto marcare di recente Oliviernella sfida vinta dai partenopei contro il Milan: “Per riuscire anel migliore dei modi bisogna tenere posizione eper tutta la durata della partita.ha forza fisica e grandi qualità da“. SportFace.

anperillo : Vittoria magnifica che può indirizzare la stagione. Sfida bellissima, agonismo alle stelle. #Napoli che ha giocato… - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli e la clausola rescissoria di #KimMinJae: come funziona - realvarriale : Fondamentale vittoria di @sscnapoli sul campo di @acmilan.1° tempo di sofferenza,ripresa perfetta. #Kvara fa ammoni… - sportface2016 : #Napoli, #Kim su #Giroud: 'E' un grande attaccante, per marcarlo bene serve concentrazione' - MYLADY667 : @Cinematic_RaFF0 @GiovaniliNapoli @Napoli_Report Bhe pure Kim non ha un nome perfetto eppure ... chissà Mutanda che farà -