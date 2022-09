“Marta & Eva”, la seconda stagione in onda su Rai Gulp da lunedì 26 settembre (Di venerdì 23 settembre 2022) ROMA – Torna su Rai Gulp e RaiPlay con una nuova stagione l’amata serie per ragazzi “Marta & Eva”. Da lunedì 26 settembre, alle ore 21.05, sarà in onda la serie live action realizzato da 3Zero2 in collaborazione con Rai Kids. Il secondo capitolo di “Marta & Eva” sarà proposta dal lunedì al venerdì, con due episodi al giorno. Inoltre, contestualmente alla messa in onda, i 20 episodi saranno disponibili in boxset su RaiPlay. Protagoniste sono sempre Giulia Fazzini (nel ruolo di Marta Giordani) e Audrey Mballa (che interpreta Eva Amari). Nel cast anche Simone Di Scioscio nel ruolo di Luca Foscari, e Lorenzo Della Pasqua in quello di Jacopo Amidei. Tra gli adulti, Giorgia Wurth, ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 23 settembre 2022) ROMA – Torna su Raie RaiPlay con una nuoval’amata serie per ragazzi “; Eva”. Da26, alle ore 21.05, sarà inla serie live action realizzato da 3Zero2 in collaborazione con Rai Kids. Il secondo capitolo di “; Eva” sarà proposta dalal venerdì, con due episodi al giorno. Inoltre, contestualmente alla messa in, i 20 episodi saranno disponibili in boxset su RaiPlay. Protagoniste sono sempre Giulia Fazzini (nel ruolo diGiordani) e Audrey Mballa (che interpreta Eva Amari). Nel cast anche Simone Di Scioscio nel ruolo di Luca Foscari, e Lorenzo Della Pasqua in quello di Jacopo Amidei. Tra gli adulti, Giorgia Wurth, ...

