Il nuovo robot umanoide di Elon Musk dovrebbe arrivare a breve, ma ormai ci credono in pochi (Di venerdì 23 settembre 2022) La vicenda è già stata riassunta con estrema grazia dal sito tecnologico The Verge, che lo scorso giugno ha titolato un suo pezzo così: “Elon Musk dice che il finto robot di Tesla potrebbe essere pronto per il 30 settembre”. Così, ora ci siamo: manca poco al grande giorno, allo svelamento del presunto robot umanoide di Tesla. Il grande annuncio – val la pena ricordarlo – è stato fatto in sospetta concomitanza di un’altra novità da parte dell’azienda, ovvero il taglio del 10% dei suoi posti di lavoro. Ma bando allo scetticismo, ché qui si fa il futuro! Che cos’è il robot di Tesla? È da circa un anno che Musk parla di questo nuovo prodotto che la sua società dovrebbe cominciare a produrre nel futuro: si tratta di un ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 23 settembre 2022) La vicenda è già stata riassunta con estrema grazia dal sito tecnologico The Verge, che lo scorso giugno ha titolato un suo pezzo così: “dice che il fintodi Tesla potrebbe essere pronto per il 30 settembre”. Così, ora ci siamo: manca poco al grande giorno, allo svelamento del presuntodi Tesla. Il grande annuncio – val la pena ricordarlo – è stato fatto in sospetta concomitanza di un’altra novità da parte dell’azienda, ovvero il taglio del 10% dei suoi posti di lavoro. Ma bando allo scetticismo, ché qui si fa il futuro! Che cos’è ildi Tesla? È da circa un anno cheparla di questoprodotto che la sua societàcominciare a produrre nel futuro: si tratta di un ...

bepin69 : Mancano addetti? È un robot il nuovo 'assunto'. Così serve il pranzo ai clienti. 'ma niente e nessuno, lo ribadiamo… - innovationpost_ : .@OmronAutomation ha lanciato un nuovo calcolatore del Roi per supportare il processo di valutazione di un investim… - GiornaleVicenza : Una pasticceria di strada Marosticana è il primo locale del Vicentino e tra i pochi in Italia ad avere un robot per… - seven3_step : RT @Intel_Italia: Non si smette mai di imparare, soprattutto quando sei un #robot. Gli Intel Labs, in collaborazione con @IITalk e @TU_Mu… - IITalk : RT @Intel_Italia: Non si smette mai di imparare, soprattutto quando sei un #robot. Gli Intel Labs, in collaborazione con @IITalk e @TU_Mu… -