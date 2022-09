Fuga d’autunno in Sardegna tra fenicotteri | un faro e un mare indimenticabile

Leggi su panorama

(Di venerdì 23 settembre 2022) Finisce l’estate e si trascina dietro un carico di nostalgia e malinconia: ricordi di quello che è stato, rimpianti di ciò che non si è fatto o si poteva fare meglio, ancora, di più. Una stagione, però, è solo una convenzione del calendario, un cappello messo addosso a un certo tipo di clima. Che in alcune zone d’Italia resta ancorato al passato, meravigliosamente caldo, non troppo né appena, abbastanza per prendere il sole in costume, nuotare, camminare con le maniche corte con addosso un senso di libertà. L’abito mentale da vacanza. È il caso di Chia, nel sud quasi estremo della, a un’ora scarsa dall’aeroporto di Cagliari con il mezzo privato, qualcosa in più se ci si affida a quello pubblico (decisamente più economico) che i locali promettono essere puntuale e affidabile. E dando per scontato che anche le previsioni meteo lo siano, sono attesi picchi di 24 ...