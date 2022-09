Ultime Notizie Roma del 22-09-2022 ore 10:10 (Di giovedì 22 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ministri degli Esteri dell’Unione Europea hanno condannato l’escalation del conflitto in Ucraina da parte della Russia hanno concordato di preparare nuove sanzioni lo hanno iniziato il capo della diplomazia dell’Unione Europea Joseph borrell che spiegato che questo pacchetto sanzione interesse a nuovi settori dell’economia russa Tra cui quello tecnologico i ministri degli esteri Uniti d’urgenza New York si sono inoltre impegnati a continuare a fornire armi Achille per tutto il tempo necessario in una dichiarazione è stata all’unanimità La riunione è stata convocata a margine dell’assemblea generale delle Nazioni Unite dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la mobilitazione parziale di 300.000 riservisti ha minacciato di usare tutto comprese le armi ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ministri degli Esteri dell’Unione Europea hanno condannato l’escalation del conflitto in Ucraina da parte della Russia hanno concordato di preparare nuove sanzioni lo hanno iniziato il capo della diplomazia dell’Unione Europea Joseph borrell che spiegato che questo pacchetto sanzione interesse a nuovi settori dell’economia russa Tra cui quello tecnologico i ministri degli esteri Uniti d’urgenza New York si sono inoltre impegnati a continuare a fornire armi Achille per tutto il tempo necessario in una dichiarazione è stata all’unanimità La riunione è stata convocata a margine dell’assemblea generale delle Nazioni Unite dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la mobilitazione parziale di 300.000 riservisti ha minacciato di usare tutto comprese le armi ...

sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Zelensky all'Onu: 'Togliete diritto di veto a Mosca'. DIRETTA - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - TvRicicla : In diretta alle 12.50. Non perderti le ultime notizie di Ricicla TG, l'informazione Ecosostenibile - Andresh88juve : RT @junews24com: Bonucci, Libero va all'attacco: «Allegri lo scarica, gli resta solo Mancini» - -