Il settore aereo verso la decarbonizzazione con un Patto ad hoc (Di giovedì 22 settembre 2022) Il cambiamento climatico è una minaccia che non si può più trascurare. Per questo motivo l’obiettivo, posto al 2050, di decarbonizzare il settore aereo si rende sempre più urgente. E sarà raggiungibile grazie all’attuazione di molteplici strategie che puntano, nel breve e medio periodo allo sviluppo dei biocarburanti per il comparto, mentre nel medio-lungo periodo si renderà più necessario il sostegno dei decisori politici che potranno includere e indirizzare verso soluzioni innovative, quali ad esempio l’utilizzo dell’idrogeno in turbina. È quanto emerge dallo studio del dipartimento energy & strategy group del Politecnico di Milano, realizzato per il Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo. L’Osservatorio, promosso da Aeroporti di Roma (AdR), è riuscito a raggruppare ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 settembre 2022) Il cambiamento climatico è una minaccia che non si può più trascurare. Per questo motivo l’obiettivo, posto al 2050, di decarbonizzare ilsi rende sempre più urgente. E sarà raggiungibile grazie all’attuazione di molteplici strategie che puntano, nel breve e medio periodo allo sviluppo dei biocarburanti per il comparto, mentre nel medio-lungo periodo si renderà più necessario il sostegno dei decisori politici che potranno includere e indirizzaresoluzioni innovative, quali ad esempio l’utilizzo dell’idrogeno in turbina. È quanto emerge dallo studio del dipartimento energy & strategy group del Politecnico di Milano, realizzato per ilper ladel trasporto. L’Osservatorio, promosso da Aeroporti di Roma (AdR), è riuscito a raggruppare ...

sciopaaa : @CinziaSally È un settore mille volte più sicuro del paesaggio aereo, e degli aerei mi pare ci si fidi Perché non del nucleare? - LavoroLazio_com : Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo: sostegno economico e sviluppo di nuovi carburanti per centrare… - salutegreen24 : (Adnkronos) - 'Tra i punti fondamentali del nostro studio, il primo è di qualificare correttamente il settore del t… - salutegreen24 : (Adnkronos) - 'Il trasporto aereo riguarda da vicino tutto il sistema economico, il sistema turistico, il sistema d… - LucianoQuaranta : RT @AeroportidiRoma: “Innanzitutto, vorrei complimentarmi con tutto il settore del trasporto aereo italiano per come ha affrontato, in mani… -