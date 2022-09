De Laurentiis | “Parlano i fatti Dissi che avrei allestito un grande Napoli”

claudioruss : Aurelio De Laurentiis a margine della presentazione del docufilm 'Sophia': “Su #Napoli non si parla, parlano i fatt… - sportli26181512 : #Governance #Notizie De Laurentiis: «Allestito un grande Napoli, parlano i fatti»: Il patron del Napoli Aurelio De… - CalcioFinanza : #DeLaurentiis non ha dubbi: «Ho allestito un grande #Napoli, parlano i fatti» - OdeonZ__ : De Laurentiis, schiaffo ai critici: 'Dissi che avrei allestito un grande Napoli, parlano i fatti'… - rep_napoli : Napoli, la rivincita di De Laurentiis: 'Grande squadra, parlano i fatti...' [di Marco Azzi] [aggiornamento delle 12… -

Il presidente risponde alle critiche estive. Politano ko, niente ...... il presidente del Napoli, Aurelio De, ha posto l'accento sui grandi progressi del gruppo di quest'anno che hanno stupito molti, tifosi e non: "Sul Napoli non si parla,i fatti", ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...De Laurentiis allestito grande Napoli, «All'epoca non ci ha creduto nessuno e invece...», le parole del patron degli azzurri ...