Birmania | attacco del regime a una scuola elementare | 11 bimbi morti

(Di martedì 20 settembre 2022) Almeno undici bambini sonoa causa di unaereo e di fuoco indiscriminato in aree civili lo scorso 16 settembre, tra cui unaa Tabayin Township, nella regione di Sagaing, in Myanmar. La notizie arriva dall’Unicef, che precisa che si stanno verificando ulteriori dettagli. “Almeno 15 bambini della stessarisultano ancora L'articolo proviene da Inews24.it.

Euro_comunica : Birmania, elicotteri del regime attaccano scuola e uccidono sette bambini - QdSit : Sono almeno 11 i bambini morti a causa di 'un attacco aereo e di fuoco indiscriminato in aree civili lo scorso 16 s… - Argillano : RT @Open_gol: L’Onu ha documentato e denunciato 260 attacchi a scuole e al personale degli istituti - Dome689 : RT @Open_gol: L’Onu ha documentato e denunciato 260 attacchi a scuole e al personale degli istituti - FrancePeloso : RT @Open_gol: L’Onu ha documentato e denunciato 260 attacchi a scuole e al personale degli istituti -

Il regime militare che guida l'ex, ora Myanmar, torna a mostrare il suo volto più feroce. Almeno 11 bambini sono morti dopo unaereo compiuto da elicotteri su una scuola di Tabayin Township , nella regione di Sagaing.L'alla scuola, secondo la giunta militare, aveva come obiettivo i ribelli che si nascondevano nell'area. Il governo non ha aperto inchieste leggi anche, giustiziati quattro ...Birmania: 11 bambini sono morti a causa di un attacco aereo e di fuoco indiscriminato in aree civili da parte di elicotteri governativi.Una scuola del centro-nord della Birmania è stata centrata da un attacco degli elicotteri della giunta militare. Almeno 13 le vittime, tra le quali sette bambini. L'amministratrice dell’istituto Mar M ...