Gazzetta_it : Bernal, stagione finita. Torna in Colombia per operarsi, niente Croazia e Lombardia -

Ma a quanto risulta alla Gazzetta c'è un cambio di piano per, che era rientrato in gruppo a ... Dunque niente più gare nel 2022 con la prospettiva concreta di cominciare presto la2023. ...C'è curiosità per la presenza di Egan: il colombiano a mano a mano sta provando a recuperare la condizione migliore dopo la bruttissima caduta di inizioe torna in Italia a più di un ... Bernal, stagione finita. Torna in Colombia per operarsi, niente Croazia e Lombardia Bentornato campione! Lo Sport ritrova due giganti che pensava di aver perduto per sempre ed esulta per la gioia di immense platee di tifosi. E non solo. Marquez e Bernal sono tornati. Il loro calvario ...