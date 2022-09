Alessandro Cattelan, conferenza Stasera c’è Cattelan: «Il programma che sognavo e la cosa che mi viene meglio» (Di martedì 20 settembre 2022) La conferenza stampa di Stasera c’è Cattelan, il nuovo programma di Alessandro Cattelan, in onda dal 20 settembre su Rai 2: «Il tipo di programma che sognavo da quando ho iniziato e la cosa che mi viene meglio» Dopo il programma in prima serata su Rai 1, Da grande, Alessandro Cattelan torna con il suo nuovo Late Night Show Stasera c’è Cattelan, in onda ogni martedì, mercoledì e giovedì in seconda serata su Rai 2. Ecco la conferenza stampa con presenti lo stesso Cattelan, Stefano Coletta, direttore ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 20 settembre 2022) Lastampa dic’è, il nuovodi, in onda dal 20 settembre su Rai 2: «Il tipo dicheda quando ho iniziato e lache mi» Dopo ilin prima serata su Rai 1, Da grande,torna con il suo nuovo Late Night Showc’è, in onda ogni martedì, mercoledì e giovedì in seconda serata su Rai 2. Ecco lastampa con presenti lo stesso, Stefano Coletta, direttore ...

