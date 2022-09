Alessandra Amoroso, l’indiscrezione fa il giro del web: “Sta con un noto collega”, lei interviene (Di martedì 20 settembre 2022) La reazione di Alessandra Amoroso all’indiscrezione sulla sua vita sentimentale iniziata a circolare sul web un paio di giorni fa. Come tutti i suoi progetti professionali, anche la vita privata di Alessandra Amoroso suscita sempre molta curiosità da parte dei fan. Proprio per questo, i suoi follower sono parecchio attenti a eventuali indizi su una possibile svolta sentimentale della cantante. La 36enne pugliese, che ci ha conquistati anni fa ad Amici, sembrerebbe attualmente single dopo la rottura con l’ex compagno Stefano Settepani di circa dieci anni più grande di lei. Il primo incontro tra loro avvenne nel 2015 proprio ad Amici, di cui lui era uno dei produttori esecutivi. Domenica 18 settembre, però, sui social ha iniziato a circolare un’indiscrezione abbastanza sorprendente: ... Leggi su howtodofor (Di martedì 20 settembre 2022) La reazione dialsulla sua vita sentimentale iniziata a circolare sul web un paio di giorni fa. Come tutti i suoi progetti professionali, anche la vita privata disuscita sempre molta curiosità da parte dei fan. Proprio per questo, i suoi follower sono parecchio attenti a eventuali indizi su una possibile svolta sentimentale della cantante. La 36enne pugliese, che ci ha conquistati anni fa ad Amici, sembrerebbe attualmente single dopo la rottura con l’ex compagno Stefano Settepani di circa dieci anni più grande di lei. Il primo incontro tra loro avvenne nel 2015 proprio ad Amici, di cui lui era uno dei produttori esecutivi. Domenica 18 settembre, però, sui social ha iniziato a circolare un’indiscrezione abbastanza sorprendente: ...

trash_italiano : Se davvero Alessandra Amoroso e Aiello stanno insieme e noi abbiamo scoperto questa cosa solo ora, mi dispiace ma a… - rtl1025 : Quanto ci ha fatto divertire @AmorosoOF con #Camera209 a #PowerHitsEstate2022 all'Arena di Verona? ???? L'esibizione… - aamorosooof : RT @AriaFerra12: Quando canta Alessandra Amoroso non so spiegare cosa mi capita. Mi ritrovo a piangere così di punto in bianco. È semplicem… - Alexandra18anni : RT @AriaFerra12: Quando canta Alessandra Amoroso non so spiegare cosa mi capita. Mi ritrovo a piangere così di punto in bianco. È semplicem… - aamorosooof : RT @ilnostrotempo_: mamma mia voi vi dovete solo che fare schifo. state massacrando una persona distogliendovi totalmente dalla realtà e no… -