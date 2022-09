Uomini e Donne, Miss Universo Italia è un’ex corteggiatrice (e scelta) (Di lunedì 19 settembre 2022) É Virginia Stablum, modella e studentessa di Economia, Miss Universo Italy 2022, ovvero colei che rappresenterà l’Italia la concorso di Miss Universo. Virginia Stablum è un volto noto ai telespettatori di Uomini e Donne: nel 2018, infatti, fu corteggiatrice del tronista siciliano Nicolò Brigante, che alla fine la scelse. Tra loro, tuttavia, durò solo pochi mesi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Pier Silvio Berlusconi è già nonno: chi è la sua prima figlia, che ha trent’anni Pier Silvio Berlusconi è già nonno: chi è la sua prima figlia, che ha trent’anni Non tutti sanno che il figlio di Silvio Berlusconi nel 1990 è diventato papà per la prima volta ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 19 settembre 2022) É Virginia Stablum, modella e studentessa di Economia,Italy 2022, ovvero colei che rappresenterà l’la concorso di. Virginia Stablum è un volto noto ai telespettatori di: nel 2018, infatti, fudel tronista siciliano Nicolò Brigante, che alla fine la scelse. Tra loro, tuttavia, durò solo pochi mesi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Pier Silvio Berlusconi è già nonno: chi è la sua prima figlia, che ha trent’anni Pier Silvio Berlusconi è già nonno: chi è la sua prima figlia, che ha trent’anni Non tutti sanno che il figlio di Silvio Berlusconi nel 1990 è diventato papà per la prima volta ...

