Milan-Napoli, l’urlo di Kim impressionante: vale come un gol (Di lunedì 19 settembre 2022) l’urlo di Kim dopo un impressionante recupero nel finale di Milan-Napoli fa il giro del web. l’urlo di Kim colpisse anche San Siro. Il gol di Simeone ha fatto esplodere di gioia i tifosi del Napoli presenti a San Siro. Esulta anche l’intera panchina partenopea che ha poi chiesto ai propri compagni in campo di non scoprirsi troppo per limitare il forcing finale del Milan. E in effetti il muro eretto da Kim e dai suoi compagni di reparto è stato perfetto. Il gesto del coreano in pieno recupero vale quanto un gol, come se fosse stato un autentico miracolo. Il Napoli è in vantaggio 1-2 e nell’ultimo dei 6 minuti di recupero concessi dall’arbitro e il Milan si è lanciato in avanti alla disperata ricerca ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 19 settembre 2022)di Kim dopo unrecupero nel finale difa il giro del web.di Kim colpisse anche San Siro. Il gol di Simeone ha fatto esplodere di gioia i tifosi delpresenti a San Siro. Esulta anche l’intera panchina partenopea che ha poi chiesto ai propri compagni in campo di non scoprirsi troppo per limitare il forcing finale del. E in effetti il muro eretto da Kim e dai suoi compagni di reparto è stato perfetto. Il gesto del coreano in pieno recuperoquanto un gol,se fosse stato un autentico miracolo. Ilè in vantaggio 1-2 e nell’ultimo dei 6 minuti di recupero concessi dall’arbitro e ilsi è lanciato in avanti alla disperata ricerca ...

